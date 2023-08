AA Gent met goeie uitgangspositie naar Cyprus

Je zou maar een vierde ref zijn tijdens een match van Ricardo Sá Pinto. Al bij de eerste gele kaart van APOEL, na twintig minuten, ging de Portugese coach verhaal halen in zijn gekende stijl. Fel gesticulerend, verongelijkt. Het leverde hem een fluitconcert(je) op van de Gentse thuisfans - de Ghelamco Arena liep overigens maar voor de helft vol.

De Portugese coach zag zijn team best goed starten. Stevig in blok, er was geen doorkomen aan. De ellenlange zoektocht van De Sart en Kums naar openingen bleef zonder succes. Behalve een ongevaarlijk afstandsschot van De Sart kreeg AA Gent niets klaar. Orban was slordig, Cuypers onzichtbaar. Zou een eventuele transfer dan toch in het kopje spelen?

AA Gent had wel controle en bleef uit de problemen. Alleen ex-Buffalo Kvilitaia probeerde het eens met een schot, weliswaar vanuit buitenspel. Het moge duidelijk zijn dat APOEL naar Gent was afgezakt met één voornaam doel: de nul houden. Om het volgende week dan maar in Nicosia af te maken. Dat plannetje werkte lang. Bij rust stond het 0-0.

De tweede helft begon met meer van hetzelfde. AA Gent stuitte op een Cypriotische muur, terwijl APOEL loerde op de omschakeling. De bezoekers kwamen zelfs dichtbij een doelpunt. Kvilitaia stormde af op Roef, Kandouss kwam tussen. Even later had Fetfatzidis, die profiteerde van ruimte in de rug van Brown, de 0-1 aan de voet, maar hij besloot ver naast. Sá Pinto kon het niet geloven, Vanhaezebrouck haalde opgelucht adem. Daar kwam AA Gent goed weg.

Vanhaezebrouck greep in. Een moegestreden Brown en Cuypers moesten naar de kant, Hjulsager en Fofana waren hun vervangers. Maar Gent bleef ongeïnspireerd voetballen. Het moest van een flits komen, van één goed moment. En dat kwam er ook. Fofana - nog altijd maar 18 jaar - fungeerde als blikopener. Hij ging op snelheid voorbij zijn tegenstander en zag zijn afgeweken schot in doel belanden: 1-0. Een doelpunt met een gelukje. Maar dat kon hem niet deren. Fofana balde de vuisten. De eerste Europese goal uit zijn carrière kan wel eens een heel belangrijke worden.

AA Gent ging nog op zoek naar de dubbele voorsprong en in het slot mochten de Buffalo’s tóch nog eens juichen. Hong knalde de 2-0 enig mooi tegen de netten. Het geeft de nodige ademruimte voor volgende week.