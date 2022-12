97-jarige secretaresse nazikamp krijgt voorwaardelijke celstraf

Irmgard F. werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord van meer dan 10.500 mensen in het concentratiekamp Stutthof, in het huidige Polen.

Het proces tegen de bejaarde vrouw was in september vorig jaar van start gegaan. Irmgard F. heeft er tijdens het grootste deel van het proces de lippen op elkaar gehouden, maar kwam begin deze maand toch met een spijtbetuiging. “Het spijt me voor alles wat er is gebeurd. Ik heb er spijt van dat ik toen in Stutthof was. Dat is alles wat ik kan zeggen”, verklaarde ze toen.

Furchner werkte van juni 1943 tot april 1945 in Stutthof, een kamp nabij de stad Gdansk (destijds Dantzig). Ze was er actief als typiste en secretaresse van kampcommandant Paul Werner Hoppe. Ze bekleedde daarmee een positie van “essentiële betekenis” in het inhumane systeem van het kamp, zo had de aanklager gesteld.

Omdat ze op het moment van de feiten 18 tot 19 jaar oud was, werd de bejaarde vrouw opvallend genoeg berecht door een jongerenrechtbank van Itzehoe, een kleine stad in de buurt van Hamburg.

In het concentratiekamp Stutthof zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in totaal 65.000 mensen omgekomen door verhongering, ziekte of de gaskamer.