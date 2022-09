95ste IJzerbedevaart stelt zich de vraag: ‘Haalt Vlaanderen 2030?’

Tijdens zijn speech vroeg Johan Velghe, ondervoorzitter vzw Aan de IJzer, zich af waarom Vlamingen op 11 juli de leeuwenvlag niet uithangen en waarom ze worden uitgescholden bij de geringste uiting van Vlaamsgezindheid. Hij riep op tot een inclusief, solidair Vlaanderen waar vrede, welvaart en welzijn, soevereiniteit en democratie heersen.

Aan Vlaamse politici vroeg het comité om hun politieke spelletjes te staken en onverwijld werk te maken van armoedebestrijding, betere pensioenen, minder verkeersonveiligheid en een rechtvaardige fiscaliteit. “Alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat de Vlaming niet nog banger en bozer is en wordt het bedje niet gespreid voor extremistische partijen.”

Beeld LBB

Tijdens de bedevaart werd niet alleen de toekomst van Vlaanderen besproken, maar ook de oorlog in Oekraïne en hoe we vandaag de woorden ‘Nooit meer oorlog’ kunnen waarmaken. “Hoe komt het dat niemand oorlog wil en we er altijd in belanden? Hoe komt het dat er zoveel massavernietingswapens gestockeerd worden op onze planeet en dat hier verder in gemoderniseerd wordt?”, vroeg Annemarie Gielen van Pax Christi. “Waarom beslissen democratische landen om miljarden te besteden aan wapens? Het getuigt van weinig rationaliteit dat nog meer wapens ons behoeden van pakweg een Russische inval.”

Verder werd met de theatervoorstelling van Kathelijne Vervarcke de spot gezet op frontsoldaat Renaat De Rudder, die streefde voor de Vlaamse zaak in een tijd waarin Frans de voertaal was in het leger. De plechtigheid werd traditiegetrouw besloten met een bloemenhulde ter ere van alle slachtoffers van oorlog en geweld, en het zingen van ‘De Vlaamse Leeuw’.