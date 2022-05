95 meter boven de grond, 712 meter lang: de langste hangbrug ter wereld opent in Tsjechië

Sky Bridge 721 heet de nieuwste toeristische attractie in het Tsjechische dorpje Dolní Morava, in het noorden van het land vlak bij de Poolse grens. De brug verbindt twee bergkammen op meer dan 1100 meter boven de zeespiegel.

Beeld REUTERS

De bouw van de brug kostte ongeveer acht miljoen euro en nam twee jaar in beslag. Ze is opgehangen aan zes hoofddraagkabels en 60 windkabels. Met haar 721 meter steekt de nieuwe Sky Bridge de 516 meter lange Aroucabrug in Portugal voorbij, tot voor kort de langste hangbrug ter wereld.

De lokale overheid hoopt dat de brug het toerisme in het gebied zal stimuleren door een andere kijk op het beboste landschap te bieden.

Beeld REUTERS

Sky Walk

Het is niet de eerste bijzondere attractie waarmee Dolní Morava bezoekers hoopt te lokken. In 2015 kreeg het dorp al de Sky Walk, een 55 meter hoge constructie die toeristen een uniek uitzicht biedt op de vallei van de Moravarivier en het Kralicky Sneznik-gebergte. Bezoekers bereiken de top van de toren via een 710 meter lange houten spiraalbrug. Waaghalzen kunnen nog voor een andere optie kiezen: via de “sleeve” - een stevig net op zo’n 50 meter boven de grond - kunnen ze tot op de hoogste verdieping klauteren. Wie snel terug op de begane grond wil staan, neemt vervolgens een 100 meter lange glijbaan weer naar beneden.

Sky Bridge 721 ligt vlak naast de Sky Walk, een andere populaire attractie. Beeld ANP / EPA