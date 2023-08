91-jarige bewoner overleden na aanval door man die rusthuis binnendrong: ‘We dienen vandaag klacht in tegen de dader’

In woonzorgcentrum Huize Nazareth, in het centrum van de Tiense deelgemeente Goetsenhoven, is vrijdagochtend een onbekende man binnengedrongen. Hij viel enkele bewoners aan, van wie er twee naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. “De kans dat hij dit overleeft, is nihil. Het is onwezenlijk”, reageerden zijn dochter en schoonzoon gisteren nog na de feiten. De 91-jarige Thierry Tavernier had door de aanval ernstige schedelbreuken opgelopen. Afgelopen nacht, rond half twee, is hij uiteindelijk overleden.

De familie gaat nu klacht indienen tegen de dader bij de politie. Het parket vorderde vrijdag al een gerechtelijk onderzoek voor feiten van poging doodslag. “De verdachte werd gearresteerd en zal zo mogelijk op later tijdstip verhoord worden”, aldus het Leuvense parket gisteren.

De bewoners en het personeel waren vrijdag ook erg onthutst door het incident. “Het is gewoon onwezenlijk, het heeft een enorme impact. Onze gedachten en steun gaan uit naar de twee getroffen bewoners en hun familie. Maar ook de andere bewoners moeten we opvangen”, aldus An Haekens, verantwoordelijke van het woonzorgcentrum.