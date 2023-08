90 Belgen geëvacueerd uit Niger met legervliegtuigen

Het vliegtuig landde vrijdagochtend op de luchthaven van hoofdstad Niamey en vertrok even later met onder meer Spanjaarden, Fransen, Nederlanders, Italianen en dus ook Belgen aan boord. Het toestel vloog naar de luchthaven van Torrejón, nabij Madrid.

Er werden intussen al 47 Spanjaarden geëvacueerd sinds de staatsgreep, nu tien dagen geleden. Een twintigtal blijft vrijwillig in het land.

Tot nu toe werden ongeveer 90 Belgen en rechthebbenden al geëvacueerd uit Niger dankzij legervluchten. Buitenlandse Zaken wijst erop dat de cijfers over het aantal Belgen in Niger nog voortdurend veranderen. De Belgische ambassade blijft met hen in contact, klinkt het.

Volgens Buitenlandse Zaken is vrijdag ook het reisadvies aangepast. “Alle reizen worden nu afgeraden en Belgen die in Niger verblijven, wordt gevraagd om na te gaan of hun aanwezigheid noodzakelijk is. Als dat niet het geval is, moeten ze gebruik maken van de eerstkomende mogelijkheid om het land te verlaten”, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.