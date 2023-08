87-jarige bewoonster in kritieke toestand na gasexplosie en uitslaande brand in woning

Rond 14.40 uur werd de buurt van de Snepstraat, in de buurt van de begraafplaats in Lokeren, opgeschrikt door een doffe dreun. Glas en brokstukken vlogen tot op de rijbaan. Na de ontploffing brak meteen en zware, uitslaande brand uit. De rookpluim was in de ruime omgeving te zien.

De hulpdiensten konden de bewoonster van het pand uit de brandende woning redden. Het gaat om een 87-jarige alleenstaande vrouw. Ze werd met zware brandwonden afgevoerd naar het UZ Gent. Ze verkeert in kritieke toestand.

Woning vernield

De bluswerken zijn momenteel nog steeds aan de gang. De woning is volledig vernield en staat op instorten. Door de kracht van de explosie kwam de voorgevel bol te staan. Twee aanpalende huizen liepen eveneens schade op. De straat is afgesloten voor alle verkeer. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de gasexplosie.

gasexplosie Lokeren Beeld Kristof Pieters

