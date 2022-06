8 huiszoekingen, onder meer bij VRT, in onderzoek naar mogelijk financieel gesjoemel voormalige VRT-top

De huiszoeking werd uitgevoerd door de centrale dienst voor de bestrijding van corruptie. Er was ook een team van de computer crime unit aanwezig. De speurders namen documenten mee. Het is nog onduidelijk wat de politiemensen precies zochten.

Ook op zeven andere plaatsen in het land zouden er huiszoekingen geweest zijn. Volgens VRT NWS gebeurde dat onder anderen bij Rudi De Kerpel, de vroegere afgevaardigde van de Vlaamse Gemeenschap bij de VRT.

Waarover gaat dit?

In november 2020 startte het parket van Brussel een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de openbare omroep. Een maand eerder had Audit Vlaanderen een erg kritisch rapport geschreven over de werking van de VRT. Daarin was sprake van aanbestedingsregels die niet werden nageleefd of omzeild, en van mogelijke belangenvermenging.

De Morgen vatte het rapport destijds als volgt samen: “Een populair schermgezicht dat er via een ingenieus systeem van deelcontracten in slaagt een paar honderdduizend euro binnen te halen, royale contracten met productiehuizen of dure designmeubelen die na hun passage op tv spoorloos verdwijnen: het auditrapport van de VRT is vernietigend.”

Budgetten werden systematisch en bewust misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen, zo heette het. De naam die daarbij het meeste viel, was die van Peter Claes. Logisch, de meeste van de onderzochte dossiers hadden betrekking op Media & Productie, de afdeling van de VRT waar Claes tot begin 2020 de leiding van had. Toch leek het strafdossier af te stevenen op een seponering. Het auditrapport had dan wel fouten en slordigheden gesignaleerd, daarom waren het nog geen misdrijven.

Hoe reageert de huidige VRT-top?

De huidige CEO van de VRT, Frederik Delaplace zegt dat hij alle medewerking verleent aan het onderzoek: “Op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zijn bij VRT intussen heel wat procedures en werkwijzen aangepast. Inspanningen die ook erkend worden door Audit Vlaanderen in zijn rapportering: ‘De VRT heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het tegemoetkomen aan de aanbevelingen, en zelfs nog bijkomende acties ondernomen.’”

Waarom kreeg ook De Kerpel speurders op bezoek?

Naast regeringscommissaris bij de VRT was Rudi De Kerpel jarenlang eigenaar en zaakvoerder van de Eurotuin-tuincentra. Hij was ook zaakvoerder van Durapack, een bedrijf dat onder andere herbruikbare bekers maakt. Vanuit die bedrijven leverde hij bloemen en bekers die de VRT gebruikte bij de organisatie van De Warmste Week.

De Kerpel nam, naar aanleiding van deze zaak ontslag als regeringscommissaris.