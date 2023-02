773 euro voor een appartement, 885 euro voor een rijhuis: huurprijzen stegen vorig jaar pak sneller door inflatie

De inflatie kwam vorig jaar uit op 10 tot 11 procent, terwijl nieuwe verhuringen slechts 4,7 procent duurder waren. Die huurprijsstijging van 4,7 procent is wel merkelijk hoger dan de voorgaande jaren. In 2021 steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,2 procent, in 2020 met 2,3 procent, in 2019 met 2,5 procent en in 2018 met 2,4 procent. De opvallende stabiliteit qua stijgingspercentage kende in 2022 dus een trendbreuk door de hoge inflatie, aldus CIB Vlaanderen.

Hoeveel betaalt u voor een huis, hoeveel voor een appartement?

Gemiddeld betaalde je vorig jaar in Vlaanderen een huurprijs van 773 euro voor een appartement, van 885 euro voor een rijhuis en van 978 euro voor een halfopen bebouwing. Voor een vrijstaande woning was dat 1.115 euro, voor een villa 1.991 euro.

De opvallend hoge vraag naar kwalitatieve huurpanden was volgens CIB Vlaanderen een andere reden voor de hogere prijsdruk. Daar waar de koopmarkt vertraagde in de tweede helft van 2022 kon hetzelfde niet gezegd worden van de huurmarkt, klinkt het. Vastgoedkantoren signaleren dat de stijgende intrestvoeten voor hypothecaire kredieten effect beginnen te hebben en huishoudens op de huurmarkt houden. De vraag naar huurwoningen is erg hoog. Het aantal kandidaturen per pand is stevig toegenomen. De dalende betaalbaarheid van een aankoop laat zich voelen op de huurmarkt.

Wat in 2023?

CIB Vlaanderen verwacht in 2023 ook bovengemiddelde stijgingen van de huurprijzen in Vlaanderen. De vraag is vooral of de lichte afkoeling van de inflatie zich binnenkort in de huurprijsevolutie zal laten voelen. “Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen”, zegt Kristophe Thijs, communicatiedirecteur bij CIB Vlaanderen. “Als het huidig tempo aanhoudt, zouden we voor 2023 wel eens op een stijging van meer dan 5 procent kunnen uitkomen.”

De Vlaamse evolutie van de huurprijzen loopt gelijk met die in andere gewesten. In Brussel steeg de huurprijs in 2022 met 4,2 procent tot 1.154 euro, in Wallonië met 4,6 procent tot 759 euro.

Waar betaalt u het meest, waar het minst?

Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om te huren. Dat is voor alle woningtypes het geval. Tegenover 2021 is Vlaams-Brabant ook de provincie waar de huurprijzen met 5 procent het meeste toenamen. Al zijn de verschillen op dit vlak met 0,6 procent tegenover Antwerpen en Limburg als ‘traagste groeiers’ klein.

CIB Vlaanderen meldt dat “zoals voorspeld was” de huurprijzen voor appartementen nu in alle provincies de kaap van 700 euro genomen hebben. In Antwerpen betaal je ondertussen meer dan 800 euro voor een appartement, in Vlaams-Brabant nadert de grens van 900 euro.