75 procent vrouwen op de affiche: zo ging Sfinks Mixed in tegen ‘mannelijke’ festivaltrend

Yemi Alade, Kawtar Sadik en Lady S: het zijn maar drie van de vele vrouwen die afgelopen weekend op het podium van het vierdaagse Sfinks Mixed in Boechhout neerstreken.

Het global popfestival draagt diversiteit al langer hoog in het vaandel en sloot zich in 2018 aan bij Key Change, een internationale organisatie die zich inzet voor meer gelijkheid in de muziekindustrie. Vorig jaar bestond de line-up van Sfinks Mixed al voor de helft uit mannen en de andere helft aan vrouwen - maar dit is ook voor hen een record.

Safe zone

“Ik kijk als programmator gewoon naar talent: welke zijn de interessante groepen, wie willen we het publiek laten ontdekken?", vertelt artistiek directeur en programmator Patrick De Groote aan VRT NWS. “En daaruit is gebleken dat er meer talent is bij de vrouwen dan bij de mannen. Het is dus ook logisch dat er meer vrouwen op onze affiche staan. Daarmee compenseren we voor de beginjaren van ons festival, toen er nog minder aandacht was voor gendergelijkheid.”

Behalve in de line-up, was er ook elders op het festival aandacht voor gendergelijkheid. Zo draaiden op de Urban Mad-stage afgelopen weekend alleen maar vrouwelijke dj’s.

Speciaal daarvoor opgeleide medewerkers hielden bovendien op verschillende plaatsen post om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en op te sporen. Wie toch nog te maken kreeg met ongewenst gedrag, kon terecht in een safe zone voor een gesprek met gespecialiseerde begeleiders.