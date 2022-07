6 dagen per week werken voor hooguit 650 euro per maand: 55 vermoedelijke slachtoffers mensenhandel aan de slag in Antwerpse haven

"Op de werf werden inderdaad slachtoffers van mensenhandel tewerkgesteld", bevestigt arbeidsauditeur Bart Wens aan De Tijd. Verschillende indicatoren wijzen alvast in die richting. De mannen - van Filipijnse en Bengaalse afkomst - zouden maandelijks een loon gekregen hebben van hooguit 650 euro om zes dagen op de zeven te werken.

In een reactie aan Gazet van Antwerpen en De Tijd laat Borealis weten dat het niet gaat om werknemers van Borealis zelf, maar om medewerkers van de aannemer IREM-Ponticelli. Borealis benadrukt dat het van al zijn partners verwacht "dat zij zich op een ethische en conforme manier gedragen, zoals duidelijk is bepaald in de Borealis Code of Business Conduct en dat zij alle wettelijke voorschriften, met inbegrip van de arbeidswetgeving, volledig naleven."

‘Mensenhandel’

De bouwwerf van Borealis kwam twee weken geleden al in het vizier toen de Vlaamse consul van de Filipijnen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en hulporganisatie Payoke tipte over de situatie. “Uit dat gesprek kwamen duidelijke signalen dat er sprake was van mensenhandel”, zegt Klaas Vanhoutte van Payoke bij VRT NWS. Na de tip werd een verblijfsadres gevonden en bij de politie-interventie die volgde werden 27 personen aangetroffen. De dag erop werd een tweede interventie uitgevoerd in de aanpalende woning, waar nog eens 28 personen verbleven.

Vanhoutte heeft het ook nog over een ongekende situatie voor ons land. In België zijn er namelijk maar zo'n zeventig plaatsen voor slachtoffers van mensenhandel. “Wij zijn totaal niet voorzien op zo’n grote groep”, klinkt het. Samen met de Stad Antwerpen is er tijdelijke opvang voorzien tot 1 september.

Volgens Vanhoutte zijn de slachtoffers allemaal ingegaan op het statuur van slachtoffer van mensenhandel. Het opvangcentrum probeert hen nu allemaal verwerkt te krijgen zodat ze een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen.

Bestuurlijke maatregelen

De stad Antwerpen zal in de zaak “alle mogelijkheden gebruiken om bestuurlijk gevolg te geven” aan het gerechtelijk onderzoek. “Mensenhandel is op zich uiteraard een gerechtelijke zaak”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Onze stedelijke rol is daarin vooral ondersteunend, waarbij steeds alle mogelijke bestuurlijke maatregelen gebruikt worden om schrijnende toestanden die in onze stad geen plaats hebben, te beteugelen.”

De Wever wijst er in een reactie op dat de stad in 2017 protocolakkoorden sloot met zowel het parket als het arbeidsauditoraat om nauwer samen te werken rond het aanpakken van mensenhandel. “Dat heeft voor seksuele uitbuiting in het bijzonder voor een aantal belangrijke dossiers - cafés zoals het Keteltje, hotels waar tienerpooiers actief waren - in het verleden al vruchten afgeworpen”, zegt hij. “Voor economische uitbuiting zijn er eveneens al verschillende bestuurlijke maatregelen voortgevloeid uit gerechtelijke acties.”

De Wever stelt nog dat de lokale politie al uitgebreid ondersteuning gaf bij de gerechtelijke acties op de bouwwerf.

Borealis, een van de grootste spelers in de Europese chemie, bouwt een plasticfabriek in het Oost-Vlaamse Kallo, tegen de Antwerpse haven. Het bedrijf wil er propaangas omzetten in propyleen, een basisbouwsteen in de chemiesector die opduikt in autobumpers, verpakkingen, injectiespuiten en stofzuigers.