Nieuws Treinverkeer

59-jarige bestuurder overleden na aanrijding met trein in Landen: treinverkeer van en naar Leuven onderbroken

Beeld Bollen

Bij een aanrijding tussen een trein en een auto aan een overweg in Neerwinden is gisterenavond een 59-jarige autobestuurder om het leven gekomen. Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Landen en Leuven in beide richtingen. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel vandaag gemeld.