50.000 Vlamingen kregen boosterprik met verouderd vaccin dat niet aangepast is aan omikronvariant

Normaal zouden er enkel vaccins gebruikt worden die zowel werken tegen de Wuhan-stam als de omikronvariant, maar dat is dus niet gebeurd. Uit cijfers van Sciensano blijkt dat 2 procent het oorspronkelijke vaccin kreeg als herfstprik en niet de aangepaste versie.

Die 2 procent komt neer op zowat 50.000 mensen waarvan bijna de helft 65-plus is. Het agentschap Zorg en Gezondheid twijfelt niet aan deze cijfers. “Zelf zien we de relevantie niet om een analyse te doen naar de cijfers”, zegt Moonens, “Ten eerste omdat het om een klein aantal gaat en ten tweede omdat het voor de gevaccineerde persoon geen verschil uitmaakt: alle vaccins beschermen goed”.

Het was uiteraard opgedragen om enkel de bivalente vaccins te gebruiken die ook tegen de omikronvariant actief zijn, bevestigt woordvoerder Moonens. Volgens hem gaat het om verkeerde registraties en een occasionele menselijke fout. Moonens vertelt ook dat de ‘foute’ prikken waarschijnlijk buiten de vaccinatiecentra werden gezet. “Sommige huisartsenpraktijken of geneeskundige diensten van bedrijven zouden zelf vaccins zetten met de originele vaccins die nog niet aangepast zijn aan de omikronvarianten”.

In Het Nieuwsblad zegt de huisartsenvereniging Domus Medica dat de schuld niet bij de dokterspraktijken ligt, want de vaccins die zij gebruiken komen telkens uit het vaccinatiecentrum. Zij denken dat het gaat over fouten bij de registratie.

Hoe weet u of u het ‘juiste’ vaccin heeft gekregen?

• Als u een vaccin heeft gekregen dat aangepast is aan de omikronvariant dan ziet u dat bij de naam van uw vaccin die u terugvindt op MijnGezondheid.be. In dat geval staat er ‘adapted’ achter de naam van uw vaccin. Als er ‘adapted 2' staat, is het vaccin aangepast aan de BH2 variant. Staat er ‘adapted 4' of ‘adapted 5', dan is het vaccin aangepast aan de BH4 of de BH5 variant.

• Een tweede manier is via de CNK-code. Deze CNK-code is een unieke code per vaccin. Als die anders is dan uw eerste vaccinaties dan wil dat zeggen dat u het aangepaste vaccin hebt gekregen.

Mensen die niet zo’n vaccin hebben gekregen moeten zich volgens Moonens geen zorgen maken: “Ook de oudere vaccins zijn zeer kwalitatief. Volgens verschillende studies bieden ze ook tegen de huidige varianten goede bescherming tegen zware ziekte, ziekenhuisopname en overlijden”.