5 doden, 16 gewonden bij schietpartij op 4 juli-parade in buurt Chicago

Bekijk: tumult na schietpartij in Highland Park

De feiten vonden plaats in het centrum van Highland Park bij Chicago, ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Op filmpjes die gedeeld worden op sociale media zijn schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten “die snel na elkaar volgden”.

Het stadsbestuur van Highland Park meldt op zijn website dat er vijf doden gevallen zijn. Zestien mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend

Politie

De politie spoorde mensen meteen aan om de plaats van de schietpartij te verlaten. Ook de sheriff van Lake County vraagt dat op Twitter. De ordediensten zouden gewapend patrouilleren in het gebied. De lokale politie krijgt hulp van de staatspolitie. Ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Beeld via REUTERS

De parade werd na de schietpartij meteen stopgezet. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen.

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.