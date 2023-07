44-jarige olifant Yu Yu Yin overleden in ZOO Planckendael: ‘Viel plots neer’

Het ging al langer minder goed met Yu Yu Yin. De olifant sukkelde met haar gewrichten en had sinds kort last van koliek. Ze onderging behandelingen door de dierenarts. “Ze werd dag en nacht ondersteund en behandeld door de verzorgers en de dierenarts en zijn team, maar het ging snel bergaf met haar. We konden haar niet meer redden.” Acute spijsverteringsproblemen zijn dan ook de vermoedelijke doodsoorzaak.

In de olifantentempel heerst verslagenheid en verdriet. De andere leden van de olifantenkudde, May Tagu en haar dochter Suki, Kai-Mook en haar dochter Tun Kai, namen nog uitgebreid afscheid van haar. “Yu Yu Yin was ongelofelijk zorgzaam voor de kleine olifanten, ze was een echte kloek”, vertelt de coördinator. De olifantenverzorgers karakteriseren Yu Yu Yin als een ondernemende, vindingrijke en superslimme olifant.

Myanmar

Yu Yu Yin was de ouderdomsdeken onder de olifanten van ZOO Planckendael. Ze werd geboren op 15 februari 1979 in een houtwerkkamp in Myanmar (Birma). Daar kreeg ze ook de kenmerkende stertekening op haar bil. Ze was dus bijna 45 jaar. Voor een olifant was dat nog niet eens zo oud: de dieren worden volgens Planckendael gemiddeld vijftig tot zestig jaar.

Op tienjarige leeftijd kwam Yu Yu Yin in Rhenen (Nederland) terecht. Ze kreeg twee jongen. Haar zoon Maxim is inmiddels 25 jaar en woont in Ostrava (Tsjechië). De tweede bevalling van een doodgeboren jong was gecompliceerd en maakte haar vermoedelijk onvruchtbaar.

Olifant Yu Yu Yin van ZOO Planckendael is maandagavond plots overleden. Beeld ZOO Planckendael

Tante

Yu Yu Yin kwam in 2006 naar ZOO Antwerpen en maakte de geboorte van Kai-Mook in de kudde mee. “Ze was helemaal in haar nopjes met de rol van tante en nanny. Ze verzorgde en vertroetelde Kai-Mook”, klinkt het.

In 2012 verhuisde ze mee naar de nieuwe olifantentempel in ZOO Planckendael. “Daar hoopten we nog op een zwangerschap voor haar. Ze werd geen moeder meer, maar was de liefdevolle tante van kleine Suki en Tun Kai, en van overleden Qiyo en baby Q.” Na het overlijden van de matriarch Dumbo was Yu Yu Yin de oudste vrouw in de kudde, maar ze nam de leidersrol niet over. Die was voor May Tagu weggelegd.