40 jaar cel voor twee broers voor moord op Maltese journalist

De veroordeling is een belangrijke steun in de rug voor het herstel van de persvrijheid in Malta. Caruana Galizia werd in 2017 vermoord met een autobom. Ze publiceerde veel over corruptie binnen de politiek en zakenwereld van Malta, dat vanwege de lage belastingen veel buitenlands kapitaal trekt. Uit openbaar onderzoek bleek vorig jaar dat de Maltese regering een “klimaat van straffeloosheid” had gecreëerd voor degenen die haar het zwijgen wilden opleggen, en dus deels verantwoordelijk was voor haar dood.

De twee veroordeelden, de broers George en Alfred Degiorgio, hielden tot en met de zitting vrijdagochtend vol dat ze onschuldig waren. Eerder hadden ze tevergeefs geprobeerd een deal met justitie te sluiten in ruil voor informatie over andere betrokkenen bij de moordaanslag, onder wie een niet nader genoemde Maltese minister. In het deel van de zitting na de lunchpauze bekenden de twee mannen ineens schuld. Enkele uren later werden ze veroordeeld tot elk 40 jaar cel.

Volgens de openbaar aanklager detoneerde George de bom vanaf een jacht voor de kust van Malta, terwijl Alfred en hun handlanger Vincent Muscat het doelwit in de gaten hielden. Muscat bekende eerder al schuld en werd vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Taxichauffeur Melvin Theuma, die naar eigen zeggen optrad als tussenpersoon, kreeg in 2019 gratie in ruil voor getuigenissen tegen de opdrachtgever en uitvoerders van de moord. Twee mannen die de bom zouden hebben geleverd, moeten nog voor de rechter verschijnen.

Panama Papers

Caruana Galizia’s publicaties op haar eigen website brachten de toenmalige regering van premier Joseph Muscat in grote verlegenheid. Op basis van informatie uit de Panama Papers beschuldigde ze leden uit de kring rond Muscat van het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen. Ook leden van de oppositie kwamen onder haar vergrootglas te liggen. Ten tijde van de moord werd ze in meer dan veertig rechtszaken beschuldigd van smaad.

De vermeende opdrachtgever van de moord, Yorgen Fenech, werd in 2019 gearresteerd. Tegen hem is levenslang geëist, maar hij ontkent enige betrokkenheid. Fenech is de eigenaar van een bedrijf dat een sleutelrol speelde in de belastingconstructies van vertrouwelingen van Muscat. Zijn arrestatie leidde tot grootschalige demonstraties in de kleinste EU-lidstaat en uiteindelijk tot het aftreden van premier Muscat en een minister betrokken bij het schandaal.

“Drie mensen zijn nu veroordeeld voor deze moord en drie anderen wachten op hun proces. We blijven ons inzetten om gerechtigheid te laten geschieden voor de familie en voor Malta”, reageerde Muscats opvolger Robert Abela vrijdagavond op het vonnis. Hij beloofde dat zijn regering “belangrijke hervormingen zal blijven doorvoeren om de beginselen van de rechtsstaat en democratie in Malta te versterken.”