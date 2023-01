4.000 plekken te kort in Antwerpen tegen september ‘24: hoog aantal nieuwkomers zet schoolsysteem onder druk

Meer dan 100.000 mensen, onder wie 63.000 Oekraïners, vroegen het voorbije jaar asiel in ons land. Dat is 42 procent meer dan het jaar ervoor. Het OKAN-onderwijs van het middelbaar, waar nieuwkomers een jaar lang intensieve lessen Nederlands krijgen voor ze het reguliere onderwijs vervoegen, botst op zijn limieten. Alleen al in Antwerpen staan nu 234 kinderen op de wachtlijst voor een OKAN-klas, schreef Het Nieuwsblad. Ook in andere steden zijn de OKAN-klassen al volzet.

In een interview in deze krant waarschuwt Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) bovendien dat de capaciteitsproblemen niet beperkt zullen blijven tot alleen de OKAN-klassen. “Binnenkort zullen er niet alleen te weinig plaatsen zijn voor anderstalige nieuwkomers, maar ook voor andere kinderen in het secundair onderwijs. Ik weet oprecht niet hoe we die kinderen straks gaan opvangen.”

Haar kabinet meldt dat als de huidige evolutie zich voortzet, er tegen het schooljaar 2024-2025 in het middelbaar onderwijs 4.000 plekken te kort zullen zijn. Het capaciteitsprobleem in de stad gaat jaren terug. Tot een vijftal jaar geleden was er vooral gebrek aan plekken in het lager onderwijs. Die generatie leerlingen stroomt straks door naar het middelbaar. De grote toename van minderjarige asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in het onderwijs zet het systeem nog verder onder druk.

Nu al is de situatie nijpend in de B-stroom, de voorbereiding op het beroepsonderwijs. “Normaal mogen daar maximaal twaalf leerlingen per klas zitten. In heel wat klassen zitten ze inmiddels met zestien, gewoon omdat er geen klassen genoeg zijn”, zegt Eddy Marchand, de directeur van scholengroep GO in Antwerpen.

Hij ziet dat voor volgend jaar nu al veel klassen in de 3B-richting vol zitten. En daar moeten nog heel wat nieuwkomers uit de OKAN-klassen bijkomen. “Het is niet moeilijk te voorspellen dat we volgend schooljaar al met ernstige problemen zullen zitten.”

Beels vraagt de Vlaamse regering, die bevoegd is voor capaciteit in het onderwijs, om dringend werk te maken van extra onderwijsplekken in het middelbaar. Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat er tegen volgend schooljaar werk gemaakt wordt van “enkele honderden extra plekken” in Antwerpen. “Maar de huidige instroom kun je nooit helemaal voorzien”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere.