32 doden onder wie leiders ‘Islamitische Jihad’ bij Israëlische aanvallen op Gazastrook, luchtalarm in Jeruzalem

Het Israëlische leger begon vrijdag de grootschalige operatie, die de naam "Dageraad" meekreeg, tegen de Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad (PIJ). De groepering, die de VS en de EU beschouwen als een terreurorganisatie, vuurt als respons raketten naar Israël. De meeste daarvan konden onderschept worden door de Israëlische luchtafweer. Volgens de hulpdiensten vielen er langs Israëlische zijde tot nog toe twee lichtgewonden.

Niet alleen leden en de hoge commandanten Tayseer al-Jabari en Khaled Mansour van de PIJ kwamen bij die operatie om het leven, maar ook een vijfjarig meisje en twee vrouwen stierven, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Al-Jabari zou verantwoordelijk zijn voorde raketaanvallen vanuit de Gazastrook en aanvallen op burgers, zegt het Israëlische leger.

Nieuwe aanvallen op zaterdag

Volgens Palestijnse veiligheidsbronnen werden bij de aanvallen op zaterdag drie gebouwen met woningen getroffen. Een flatgebouw van vijf verdiepingen ten westen van Gaza-stad zou verwoest zijn. Bewoners meldden dat Israëlische drones een waarschuwingsraket op het gebouw afvuurden, voordat straaljagers het gebouw aanvielen.

Het Israëlische leger stelt dan weer dat bij de operatie enkel wapenproductiefaciliteiten, raketlanceerplaatsen en wapenopslagplaatsen vernietigd werden. De Israëlische autoriteiten spreken de Palestijnse balans dan ook tegen en stellen dat verschillende Palestijnse kinderen om het leven kwamen door een PIJ-raket die per ongeluk in Jabalia op de Gazastrook terechtkwam, maar in feite gericht was op Israël. Volgens het Israëlische leger heeft het wel al 15 PIJ-strijders gedood en werden de kopstukken van de PIJ “geneutraliseerd”. De PIJ bevestigt intussen dat Khaled Mansour om het leven is gekomen. Hij had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook.

In Jeruzalem ging vanmorgen het luchtalarm af. Mensen uit de buurt melden alvast dat er ontploffingen te horen waren. Islamitische Jihad liet weten dat het raketten heeft afgevuurd naar Jeruzalem.

VN-Veiligheidsraad

De onrust in Gaza begon maandag na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad. Het tweetal werd opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De organisatie dreigde vervolgens met aanvallen, waarop het Israëlische leger enkele dagen lang gebieden aan de rand van de kuststrook afzette en het alarmniveau verhoogde.

Het gaat om ernstigste escalatie in het geweld tussen Israël en de gewapende groepen in Gaza sinds mei 2021, toen in elf dagen tijd 260 doden vielen langs Palestijnse kant en 14 Israëli’s het leven lieten.

De VN-Veiligheidsraad buigt zich maandag over het geweld in de Gazastrook. De vergadering komt er volgens diplomatieke bronnen op verzoek van de Verenigde Arabische Emiraten, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en China.

Een timing is er nog niet. De vergadering zal achter gesloten deuren plaatsvinden.