23-jarige man opgepakt in centrum Hasselt, winkelstraat tijdlang afgesloten

Volgens een persbericht van de politie zou het gaan om een incident waarbij een man tegen zijn wil werd vastgehouden op een appartement in de Koning Albertstraat. De man zou gevlucht zijn, terwijl de verdachte - een man van 23 uit Maaseik - zich bleef schuilhouden in het appartement.

“De verdachte verschanste zich in het appartement en er was melding dat hij gewapend was. Rond 5.30 uur stelde de politie een veiligheidsperimeter in. Rond 10.30 uur konden de politiemensen de 23-jarige man uit Maaseik in de boeien slaan”, aldus Dorien Vanderheiden.

Het parket gaat momenteel niet uit van een gijzeling, maar van wederrechtelijke vrijheidsberoving. “Het onderzoek loopt nog, maar op basis van de feiten die we op dit moment kennen, gaan we niet uit van een gijzeling”, legt Vanderheiden uit. “Omdat er dan sprake moet zijn van een bevel of voorwaarde die gekoppeld is aan de vrijheidsberoving, bijvoorbeeld het overhandigen van een som geld.”

Beeld GLH

De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat in Hasselt. Na het oppakken van de Maaseikenaar zijn de Koning Albertstraat en de rest van het winkelcentrum opnieuw opengesteld. Het winkelpersoneel, dat normaal al aan de slag had moeten gaan, moest het nodige geduld opbrengen en kon met enige vertraging aan het werk gaan.

De politiediensten hebben vervolgens een huiszoeking in het appartement in de Koning Albertstraat gestart. “Op dit moment wordt er nog een zoeking uitgevoerd in het appartement waar de feiten zouden hebben plaatsgevonden, en is men dus ook nog op zoek naar het wapen dan wel vuurwapen”, zegt Vanderheiden.