220.000 omwonenden van Brussels Airport ondervinden ‘ernstige hinder’: ‘Ongeveer helft slaapt slechter’

Het onderzoek, dat in opdracht van de Franse klimaatconsultant Envisa is uitgevoerd, had als doel te bepalen hoeveel mensen daadwerkelijk last hebben van het lawaai in de omgeving van de luchthaven in Zaventem.

Zo’n 220.000 omwonenden ondervinden “ernstige hinder”, zo blijkt. Bij 109.000 onder hen zou het lawaai van de vliegtuigen zelfs hun nachtrust verstoren, en dat heeft ook een invloed op hun gezondheid. “Ons lichaam associeert lawaai onbewust met gevaar. Als gevolg daarvan gaan we overschakelen naar een staat van verdediging, de zogenaamde ‘vecht- of vluchtreactie’”, schrijven de onderzoekers. 51.000 buurtbewoners lopen daardoor een verhoogd risico op een te hoge bloeddruk en 2.000 personen zijn gevoeliger voor hartziekten, klinkt het.

De gezondheidsrisico’s kosten onze maatschappij een pak geld. Zo zouden de kosten oplopen tot meer dan een miljard euro, of 36.000 euro per nachtvlucht. Volgens koepelorganisatie Bond Beter Leefmilieu is dat nog een onderschatting, aangezien de kosten voor medicatie en hospitalisatie daarin niet zijn opgenomen.

Milieuvergunning

De studie kadert in de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport. Bond Beter Leefmilieu benadrukt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de geluidshinder en de gevolgen daarvan.

Bond Beter Leefmilieu roept Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op om in de nieuwe omgevingsvergunning maatregelen voor een geluidsarme en CO 2 -neutrale uitbating op te nemen. “De gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden moet daarbij centraal staan”, klinkt het.

“Brussels Airport beweert zwaar in te zetten op duurzaamheid en de leefbaarheid voor de omwonenden. In praktijk investeert ze voornamelijk in zonnepaneelparken en het elektrificeren van het grondverkeer”, zegt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu. “Maar dat leidt helemaal niet tot minder vliegtuiglawaai. En van de opstijg- en landingsgelden die ze heffen – waarbij luide vliegtuigen meer moeten betalen – is de effectiviteit nog nooit aangetoond”, besluit hij.