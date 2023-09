22 jaar cel voor oud-leider Proud Boys, zwaarste straf tot nu toe voor bestorming Capitool

In tegenstelling tot de andere verdachten die in mei samen met hem werden veroordeeld was Tarrio, tegen wie de aanklager 33 jaar gevangenisstraf had geëist, niet in Washington op die noodlottige dag. Rechter Timothy Kelly vond echter dat “Tarrio de ultieme leider was van de samenzwering” om de certificering van de overwinning van de Democraat Joe Biden op de zittende Republikeinse president Donald Trump te voorkomen.

Eerder werden al enkele andere leden van de Proud Boys tot lange celstraffen veroordeeld. Joseph Biggs en Zachary Rehl kregen 31 augustus te horen dat ze respectievelijk 17 en 15 jaar moeten brommen, terwijl Dominic Pezzola een dag later een celstraf van 10 jaar kreeg. Oprichter Stewart Rhodes van de Oath Keepers, een andere extreemrechtse groep, kreeg in mei al 18 jaar voor zijn rol in de bestorming.