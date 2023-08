200 mannen in Nigeria gearresteerd voor vermeende homoseksualiteit

Nadat verder onderzoek is afgerond, zullen de arrestanten formeel in staat van beschuldiging worden gesteld. Afrika’s dichtstbevolkte land, met een bevolking van ongeveer 220 miljoen mensen, nam in 2014 een wet aan die het verbond of huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht verbood. Mensen die de wet overtreden kunnen er tot 14 jaar gevangenisstraf krijgen.

Homoseksualiteit is in veel staten op het Afrikaanse continent strafbaar. Oeganda scherpte in mei zijn antihomowetten nog aan. Op seksuele handelingen met mensen van hetzelfde geslacht kan nu de doodstraf staan.