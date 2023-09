20-jarige man overleden na nachtelijke zwempartij in Waasmunster

Het groepje jongeren kwam terug van een avondje uit in Gent. Rond middernacht trokken de vrienden naar de Hamputten in Waasmunster. Door het warme weer zochten ze verkoeling in het water van de Hamput, een oude , diepe zandgroeve met steile wanden. Een jongeman, afkomstig uit Sint-Niklaas, ging als eerste in het water en verdween vrijwel meteen onder water waarna hij niet meer boven kwam.

Zijn vrienden sloegen onmiddellijk alarm omdat ze vreesden dat het fout gegaan was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Met een ladderwagen en zoeklichten werd van bovenaf gezocht naar het slachtoffer.

Duikers konden de jongeman al snel uit het water halen waarna men meteen begon te reanimeren, maar tevergeefs. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg de jongeman af te rekenen met een thermoshock toen hij in het diepere, veel koudere water terecht kwam. De politie en dienst slachtofferhulp vingen de vrienden die in shock verkeerden ter plaatse op.

Burgemeester Jurgen Bauwens (cd&v) betuigt zijn medeleven aan de dierbaren van het slachtoffer. “Het is verschrikkelijk wat zich hier heeft afgespeeld. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de jongeman. Ik wil dan ook een oproep doen om te wijzen op de gevaren van dergelijke zwempartijen.”

Jongeman overleden na nachtelijke zwempartij in Hamputten. Beeld Kristof Pieters