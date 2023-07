2.200 euro per dag: vriend van NMBS-baas kreeg peperduur consultancy-contract

Tussen 2018 en 2020 huurde Ypto, de IT- dochter van de NMBS, een consultant in die moest helpen met de verhuizing van alle IT-infrastructuur naar een externe partner. Het gaat om een Brit, Hamid Aghassi, die goed bevriend is met Dutordoir. Hij factureerde 2.200 euro per dag en werkte bijna voltijds. Bij Ypto vielen facturen van 44.000 euro per maand binnen. In totaal kwam hij zo aan een jaarloon van zowat een half miljoen euro, 200.000 euro meer dan dat van Dutordoir.

De NMBS vindt bovendien geen documenten terug die kunnen aantonen dat Aghassi de opdracht kreeg via een openbare aanbesteding, wat verplicht is bij overheidsbedrijven en bij contracten van die omvang. De spoorwegmaatschappij is intussen op initiatief van Dutordoir een audit gestart.

Sophie Dutordoir en Hamid Aghassi. Beeld © Klaas De Scheirder / DR

“Toen ik in 2018 heb moeten vaststellen dat een uitermate belangrijk IT-project waarmee honderden miljoenen euro’s overheidsgeld gepaard gingen, gedoemd was om recht de muur in te gaan, heb ik mijnheer Aghassi van 1 Team Energy in contact gebracht met het toenmalig Ypto-management”, zegt Dutordoir in een reactie die ze naar persbureau Belga heeft gestuurd. Ze beklemtoont dat ze aan het management van Ypto duidelijk heeft gemaakt “dat alle wettelijke en budgettaire procedures” gevolgd moesten worden.

“Het is de normaalste zaak ter wereld om specialisten van specifieke domeinen met elkaar in contact te brengen wanneer een dringend probleem zich voordoet”, klinkt het nog

Dutordoir zegt dat ze drie weken geleden werd ingelicht over een mogelijk probleem met het contract en dat ze toen onmiddellijk naar het NMBS-auditcomité is gestapt