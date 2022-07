18 miljard ton ijs gesmolten in 3 dagen in Groenland: ‘Dit is niet normaal’

Recente satellietbeelden laten de gevolgen zien van de hittegolf in Noord-Groenland. Het kwik kwam deze maand tot aan 15 graden, waardoor het ijs al snel begon te smelten. Het gesmolten ijs, 6 miljard ton per dag, is genoeg om heel de Amerikaanse staat West Virginia 30 cm onder water te zetten.

Hoge temperaturen zijn zeldzaam voor Noord-Groenland, waar de temperatuur meestal onder het vriespunt blijft. Zelfs in de zomer haalt de regio normaal een maximum van 0 graden.

Niet normaal

“De noordelijke smelt deze afgelopen week is niet normaal, kijkend naar de 30 tot 40 jaar lange geschiedenis van klimaatgemiddelden”, vertelde Ted Scambos, een wetenschapper van de Universiteit van Colorado bij het National Snow and Ice Data Center, aan CNN.

In februari ontdekten wetenschappers dat de ijskap van Groenland van onderaf aan het verdwijnen was, waardoor het overstromingsrisico over de hele planeet toenam. De schokkende ontdekking is het hoogtepunt van een zeven jaar durend project dat gericht was op de Store-gletsjer - een van de grootste afvoerkanalen.

Video: zee-ijs smelt tot dubbel zo snel als eerder gedacht