18 lichamen gevonden na bosbranden in Griekenland: ‘Nog steeds zoektochten bezig’

“Aangezien er geen meldingen zijn over verdwijningen of vermiste inwoners, wordt de mogelijkheid onderzocht dat deze mensen het land illegaal zijn binnengekomen”, vertel Giannis Artopoios van de Griekse brandweer op de openbare omroep ERT. “In het volledige gebied waar brand is uitgebroken zijn nog steeds zoektochten bezig.”

De lichamen werden aangetroffen in een hut in de buurt van het dorpje Avas. De regio van het nationale park is een populaire route voor migranten, waar ze de rivier Evros oversteken om van Turkije naar Griekenland te komen, en dus de EU binnen te geraken. Van daaruit brengen mensensmokkelaars ze verder naar West-Griekenland en uiteindelijk naar West-Europa.

De Europese Unie heeft intussen bekendgemaakt extra materiaal en mankracht naar Griekenland te sturen om de plaatselijke brandweer te helpen. Volgens de Europese Commissie zijn nog eens vijf blusvliegtuigen vanuit Duitsland, Kroatië en Zweden vertrokken naar Griekenland. Het land mag ook een helikopter, 58 brandweerlieden en negen watertanks uit Tsjechië verwachten.