17-jarige Rosa Marchant uit ‘Het smelt’ wint prijs voor beste acteerprestatie op Sundance Film Festival

🏆 The World Cinema Dramatic Special Jury Award: Best Performance goes to Rosa Marchant for WHEN IT MELTS. #Sundance pic.twitter.com/97zd3edIkb — SundanceFilmFestival (@sundancefest) 27 januari 2023

Het smelt brengt het verhaal van de ingetogen Eva, die vele jaren na een snikhete zomer die volledig uit de hand liep, terugkeert naar haar geboortedorp met een ijsblok in de koffer van haar auto. Ze wil afrekenen met haar verleden en een beklijvende boodschap achterlaten. Rosa Marchant speelt de jonge versie van Eva, Charlotte De Bruyne de oudere versie. Die eerste actrice is nu dus in de prijzen gevallen op het Sundance Film Festival.

“Rosa Marchant brengt samen met Charlotte De Bruyne een hartverscheurende prestatie in Het smelt”, aldus het Vlaams Audiovisueel Fonds. “De film dwingt ons te kijken naar hoe de jonge, genegenheid zoekende en kwetsbare Eva wordt gevormd tot haar broze, geïsoleerde volwassen zelf.”

Het scenario voor Het smelt schreef Veerle Baetens samen met Maarten Loix op basis van de succesroman van Lize Spit uit 2015. Met meer dan 130.000 verkochte exemplaren was Het smelt in 2016 het best verkochte boek in België. Ondertussen is het ook uitgebracht in tal van vertalingen. De film komt dit najaar in de Belgische bioscopen uit.