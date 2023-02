163 mannen van Brusselse Paleizenstraat naar hotel in Vlaams-Brabant gebracht: ‘Zo gaan gewesten niet om met elkaar’

Woensdagochtend begon de definitieve ontruiming van het pand in de Paleizenstraat. Meerdere bewoners kregen al een nieuwe locatie toegewezen. “De eerste vier bussen met zo’n 163 alleenstaande mannen, is woensdagnamiddag toegekomen in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)”, bevestigt burgemeester Jan Desmeth (N-VA).

“83 van hen zijn intussen ingecheckt in het IBIS Budget hotel ‘Brussel Zuid’, na een medische keuring door de federale en Brusselse diensten. Zij zullen er 13 nachten verblijven”, laat Desmeth weten.

“In totaal werden 60 kamers afgehuurd, de mannen worden per drie in een kamer gelegd. Zo’n 80 andere mannen staan nu nog buiten. Zij worden medisch gekeurd door een 2 à 3-tal andere artsen die we als gemeente hebben opgetrommeld. Pas daarna kunnen zij het hotel betreden”, aldus burgemeester Jan Desmeth.

‘Deloyaal’

De Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) vindt het niet kunnen dat minister-president Rudi Vervoort 163 Brusselse daklozen in Sint-Pieters-Leeuw onderbrengt zonder voorafgaand overleg met de burgemeester en de Vlaamse regering. “Zo gaan we niet om met lokale besturen. Zo gaan gewesten niet om met elkaar. Deloyaal gewoon”, klinkt het op Twitter.

Somers tekent tekent formeel protest aan bij Vervoort en staat op dit moment in overleg met de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.