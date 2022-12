16-jarige Steven overleden na steekpartij in Berchem: twee verdachten opgepakt

“Vanmorgen om iets over half acht werd een 16-jarige jongen door een groep andere jongeren achternagezeten in de Wapenstilstandlaan”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de politie. “Niet veel later ontstond er een discussie waarbij uiteindelijk geweld werd gebruikt. Hij werd neergestoken, waarbij hij zeer zwaar gewond raakte. Hij werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht.” Ondertussen is er een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, dat bevestigt het parket.

Het zou om een afrekening gaan tussen een Antwerpse bende en een Aalsterse bende ‘drillrappers’. Drillrappers zijn jongeren die in video’s op sociale media pronken met extreem geweld en hiervan onderling scores bijhouden. Twee daarvan zijn al opgepakt, een meerderjarige en een minderjarige, en de derde, minderjarige, persoon zou nog voortvluchtig zijn.

“Blijkbaar zouden de verdachten woonachtig zijn in Aalst”, meldt de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese. “Dankzij een zeer goede verstandhouding en uitwisseling van gegevens tussen de politiekorpsen en parketten loopt het onderzoek volop. Een onderzoeksrechter is intussen gevorderd voor moord en hij heeft nu de leiding over het gerechtelijk onderzoek. Hierover kunnen op dit moment geen verdere verklaringen worden afgelegd.”

‘Vinger aan de pols’

De politie van Aalst is extra alert, zegt de burgemeester. “We houden de vinger aan de pols en het onderzoek wordt intensief verder gevoerd. Geen enkele van deze criminelen mag zijn straf ontlopen. Op bestuurlijk vlak wordt door mij extra politie-inzet gegarandeerd op gevoelige plaatsen, waarvoor ook een beroep wordt gedaan op Feres (Federale Interventiereserve). Vergeldingsacties zijn in dat soort zaken helaas niet uit te sluiten en ik wil niets aan het toeval overlaten.”

Centraal Station

Enkele weken geleden kwam het al tot een treffen tussen twee groepen jongeren in het Centraal Station in Antwerpen. Ook toen werd een jongeman neergestoken maar de verwondingen bleken achteraf mee te vallen. Toen kwam de politie ter plaatse en werden verschillende jongeren voor ondervraging meegenomen.

Alles wijst erop dat de groep die toen aangevallen werd, vanmorgen uit was op wraak en Steven B. daarom thuis stond op te wachten.