16-jarige Steven overleden na steekpartij in Berchem: klopjacht leidt naar Aalst

“Vanmorgen om iets over half acht werd een 16-jarige jongen door een groep andere jongeren achternagezeten in de Wapenstilstandlaan”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de politie. “Niet veel later ontstond er een discussie waarbij uiteindelijk geweld werd gebruikt. Hij werd neergestoken, waarbij hij zeer zwaar gewond raakte. Hij werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht.” Ondertussen is er een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, dat bevestigt het parket.

De daders van de steekpartij zijn momenteel nog voortvluchtig. De politie heeft ondertussen een perimeter ingesteld rond de plaats delict. “Het gerechtelijk lab en de lokale recherche komen ter plaatse voor sporenonderzoek.” Er worden ook honden ingezet. Die hebben iets verderop een handschoen gevonden. De politie zoekt naar de daders in het milieu van de drillrappers in Antwerpen. Het zou gaan om een wraakactie na een eerdere steekpartij.

De burgemeester van Aalst spreekt van drie verdachten uit Aalst. Er is al de hele dag nauw overleg tussen de burgemeesters van Antwerpen en Aalst, de lokale politie van beide steden en het parket OV en parket ANT. “De politie van Aalst is extra alert want represailles vanuit Antwerpen zijn niet uitgesloten.”

Centraal Station

Enkele weken geleden kwam het al tot een treffen tussen twee groepen jongeren in het Centraal Station in Antwerpen. Ook toen werd een jongeman neergestoken maar de verwondingen bleken achteraf mee te vallen. Toen kwam de politie ter plaatse en werden verschillende jongeren voor ondervraging meegenomen.

Alles wijst erop dat de groep die toen aangevallen werd, vanmorgen uit was op wraak en Steven B. daarom thuis stond op te wachten.