16-jarige met plannen voor terroristische aanslag opgepakt in Leuven

Veel informatie kan het parket momenteel nog niet kwijt. Het onderzoek is volop bezig en de verdachte is erg jong. Daarom wordt er niet gecommuniceerd over de inhoud van de zaak.

“Er zijn concrete aanwijzingen dat hij een terroristische aanslag wilde plegen”, bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “De jongen is vorige week opgepakt en hij is voor de jeugdrechter verschenen. De verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden, die heel strikt worden opgevolgd door de politie en de sociale dienst. Inhoudelijk kan ik er verder nog niets over kwijt. Het onderzoek loopt verder.”

“We hadden informatie gekregen dat de jongeman online had aangezet tot het plegen van een terroristische aanslag”, zegt de parketwoordvoerder nog. Volgens VRT en Mediahuis zou het gaan over een jongen die zich bekeerd heeft tot de islam. Op zijn gsm zouden onder andere IS-video’s zijn aangetroffen, net als filmpjes waarop hij katholieke kruisbeelden vernielt. In zijn online communicatie zou de jongen het gehad hebben over het maken van een bom met TATP, de springstof die onder meer gebruikt werd bij de terreuraanslagen in Parijs en Brussel, in november 2015 en maart 2016.

De Leuvense tiener had ook over zijn plannen gesproken met een leeftijdsgenoot uit Zemst. Die werd zaterdag opgepakt, zo bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Bij die jongeman werd een huiszoeking uitgevoerd, maar hij mocht na verhoor beschikken omdat er onvoldoende elementen waren om hem iets ten laste te leggen, aldus het parket.