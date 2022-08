16-jarige fietser overleden na aanrijding in Temse: dader pleegt vluchtmisdrijf maar rijdt tegen verlichtingspaal

Het eerste ongeval gebeurde rond 22.15 uur op de brug over de E17 in de Doornstraat in Temse. Een 16-jarige jongen reed in de richting van Velle en werd door een chauffeur van het fietspad gemaaid. De klap was enorm. Het jonge slachtoffer vloog over een kleine omheining die het fietspad scheidt van de talud van de brug. Een buurtbewoner, die een klap hoorde, ging poolshoogte nemen en zag brokstukken waaronder een afgebroken fietszadel en een skateboard op straat liggen. Hij alarmeerde meteen de hulpdiensten. Die troffen enkele meters verder in de berm het levenloze lichaam aan van de jongen.

De chauffeur van de auto, een rode Renault Megane, pleegde vluchtmisdrijf zonder zich om zijn slachtoffer te bekommeren. Zo’n drie kilometer verder verloor hij opnieuw de controle over het stuur. Dit keer knalde hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal. Dat gebeurde op het kruispunt van de Lange Rekstraat en de Beeldstraat in Sint-Niklaas. De chauffeur probeerde andermaal te vluchten, maar kon door de politie gevat worden. Die legde meteen de link met het andere ongeval in de Doornstraat. De chauffeur zou onder invloed geweest zijn. Naar verluidt werd er in de auto ook drugs gevonden.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige en wetsgeneesheer ter plaatse voor verder onderzoek. Beide plekken werden afgesloten voor verder onderzoek.

Beeld Kristof Pieters