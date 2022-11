16- en 18-jarige toeschouwers overleden bij ongeval Condroz Rally

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur in de rue Alphonse Nicolas in Moha, in het Luikse Wanze. De wagen nummer 22 van het duo Emeric Rary en Fabrice Henry raakte van het parcours af en belandde in een groep toeschouwers.

“De wagen raakte een klein muurtje, kwam vervolgens op zijn flank terecht en raakte vervolgens een groep toeschouwers die in een voor publiek verboden zone stonden. Ondanks het snelle optreden van de hulpdiensten kwamen twee mensen om het leven en werden een derde persoon en een bemanningslid voor controle naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de organisatoren in een persbericht.

“De wedstrijdleiding neutraliseerde onmiddellijk de klassementsproef 17 en annuleerde de laatste getimede sectie van de rally. Er wordt geen podium of prijsuitreiking georganiseerd.” De hulpdiensten van verscheidene hulpzones kwamen ter plaatse en een gerechtelijk onderzoek is opgestart.

De twee dodelijke slachtoffers waren een 16-jarig meisje uit Hannuit en een 18-jarige jongen uit Hoei. Volgens het parket begaven ze zich op het moment van de feiten naar een woning in de straat waarvan ze de bewoners kenden en waren ze op slag dood.

Op dezelfde locatie bevond zich de hele namiddag een groep luidruchtige jongeren die meermaals een opmerking kregen van de organisatie en ook gevraagd werden om de plaats te verlaten omdat die gevaarlijk was. De twee dodelijke slachtoffers maakten allicht geen deel uit van die groep, zegt het parket in een persbericht. Het is niet duidelijk of het tweetal zich in een verboden zone van het parcours bevond of niet.

Er vielen zondagmiddag ook verschillende gewonden bij het ongeval. Het Luikse parket houdt het op “een ongekend aantal”. Zij verkeren niet in levensgevaar. De bestuurder en copiloot van de rallywagen werden naar het ziekenhuis afgevoerd, maar hebben geen ernstige verwondingen. De politie moet hen nog verhoren, maar de twee hadden alvast niet gedronken.

Een wetsarts, auto-expert en het parket zijn afgezakt naar de plaats van het ongeval. Volgens de eerste vaststellingen raakte de auto van de weg af door watergladheid.

De Condroz Rally is een rally in de Belgische streek de Condroz. Het rallycentrum bevindt zich in de stad Hoei. De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1974 en gaat meestal door begin november. De Condroz Rally is dit jaar de voorlaatste wedstrijd van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship. De deelnemers kregen vandaag tijdens de slotdag nog acht klassementsritten voor de wielen geschoven.

De Rus Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rally2 evo) werd vandaag winnaar van de Condroz Rally. Cédric Cherain (Porsche 997 GT3) eindigde met zijn Porsche verrassend als tweede ten nadele van Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2 evo), die in de laatste rit onder druk van Cherain in de fout ging en zo genoegen moest nemen met de derde plaats. Kersvers kampioen Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) gaf op op het moment dat hij aan de leiding reed.