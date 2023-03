136.000 gezinnen hebben recht op een bon van 250 euro om capaciteitstarief te compenseren

Nu Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) de rechtszaak tegen de invoering van het capaciteitstarief verloren heeft, is de Vlaamse regering principieel akkoord met de invoering van een kortingsbon van 250 euro om de impact ervan te verminderen. Verbruikers die het zwaarst getroffen worden, krijgen korting op de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen. Zo’n korting bestaat al voor wie recht heeft op het sociaal tarief en wordt nu uitgebreid.

“Voornamelijk kleine gezinnen en alleenstaanden die - al dan niet gedwongen - erg zuinig zijn, krijgen hiermee ondersteuning”, stelt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne, die de beslissing steunt. “Voor mensen met een beperkt inkomen zijn energiezuinigere apparaten vaak de enige stap naar minder verbruik én minder piekverbruik, waarop het capaciteitstarief wordt afgerekend.”

136.000 gezinnen

De regering verwijst naar de veelbesproken studie van de UGent over de impact van het capaciteitstarief. Die toonde aan dat zeer kleine verbruikers (tot 900 kWh per jaar) hun factuur op jaarbasis met 20 tot 100 euro zien toenemen. In totaal gaat het om een groep van 288.000 huishoudens, ofwel 10,6 procent van alle gezinnen. Al zullen zij niet allemaal de korting krijgen. Alleen wie op jaarbasis minder dan 900 kWh verbruikt én geen zonnepanelen heeft, krijgt recht op de kortingsbon. Op basis van de studie gaat het om 136.000 gezinnen.

152.000 gezinnen die onder de verbruiksgrens van 900 kWh vallen, maar ook zonnepanelen hebben, krijgen de korting niet. Bij hen is het bezit van zonnepanelen waarschijnlijk net de verklaring voor het lage verbruik, is de redenering. “De korting is voor iedereen die beschikt over een digitale meter, een klein verbruik heeft, géén zonnepanelen heeft én die er gedomicilieerd is”, legt Demir uit. Ook tweede verblijven en de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen - waar het verbruik op jaarbasis ook erg laag ligt - zijn dus uitgesloten.

Energielabel

Bedoeling is dat de kortingsbon er komt vanaf 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2026, al wil de minister de invoering ervan nog vervroegen. Gezinnen die in aanmerking komen hebben één keer per twaalf maanden recht op de korting. Die kan gebruikt worden voor de aankoop (of huur) van een nieuwe koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast, die voldoet aan een bepaalde norm. Een droogkast moet minstens het (oude) energielabel A++ hebben. Voor een diepvriezer ligt de norm op het (nieuwe) energielabel D of beter, net als een koelkast. Een wasmachine moet minstens het nieuwe energielabel C hebben.

In het huidige systeem - voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief - kan de kortingsbon aangevraagd worden via netbeheerder Fluvius. Je ontvangt de kortingsbon na enkele weken in de brievenbus. Na afgifte wordt kortingsbedrag in deelnemende winkels - terug te vinden op de website van Fluvius - meteen aan de kassa verrekend. De kortingsbon is na ontvangst twee jaar geldig.