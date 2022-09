13-jarig meisje vermist in Gent nadat ouders haar hadden afgezet aan school

Het gaat om de 13-jarige Anna Lobbestael, die donderdag op de eerste schooldag verdween. Ze werd het laatst gezien aan haar school in de Gentse wijk Sluizeken, toen haar ouders haar om 8.15 uur hadden afgezet.

De politie verspreidde deze ochtend een opsporingsbericht met de volgende gegevens. De tiener is blank met bruine ogen. Ze heeft rood/bruin/blond halflang haar en is 1,66 meter groot. Anna droeg een kakikleurige croptop, een donkerkleurige gilet met lange mouwen, een wijde jeansbroek en witte Nike-sneakers. Ze is in het bezit van een witte hoofdtelefoon, een zonnebril, een schoudertas met Afrikaanse geel/zwarte print. Verder heeft Anna twee neuspiercings: een septum (en een steentje in rechterneusvleugel. Ze heeft ook een ring in de lip.

Wie meer informatie heeft kan bellen naar 112.

De lokale politie geeft voorlopig geen verdere details over het onderzoek. Het Oost-Vlaamse parket is op de hoogte van de verdwijning, maar kan nog geen informatie geven. Om snel te kunnen werken, werd vanmorgen het opsporingsbericht verspreid door de lokale politie. In een latere fase kunnen de federale politie en Child Focus ook ingeschakeld worden, aangezien het om een minderjarige gaat.