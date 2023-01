11-jarig kind omgekomen bij beschieting van woning in Merksem, ‘afrekening in het drugsmilieu’ volgens burgemeester De Wever

In het Antwerpse district Merksem is maandagavond rond 18.30 uur een 11-jarig kind om het leven gekomen toen een woning in de Nieuwdreef onder vuur werd genomen. Het kind zou niet rechtstreeks geraakt zijn door kogels, maar door een indirect gevolg van de kogelinslagen zijn omgekomen.

“Het heeft er alle schijn van dat dit alweer een afrekening is in het drugsmilieu”, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Terzake. “De getroffen familie is bekend, er zijn al eerder incidenten geweest. Er is een drugsoorlog bezig. Drugscriminelen vallen huizen van andere criminelen aan, we maken dat nu al maanden mee. Wat ik al lang vreesde is gebeurd: hier is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind. Dit zat er aan te komen.”

De nog onbekende daders hadden het gemunt op een garagepoort. Daarachter zou volgens De Wever een microgolfoven in een geïmproviseerde keuken geraakt zijn, die daarop ontploft is. Volgens Gazet van Antwerpen gaat het om een meisje en is ter plekke nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar overleed ze in het ziekenhuis. Ook twee andere personen die zich in de leefruimte bevonden, raakten gewond. Hun verwondingen zouden echter meevallen.

Het drama kan volgens De Wever “alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn te verveelvoudigen” om het drugsgeweld aan te pakken. Hij zegt daarover met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al gesprekken gehad te hebben, maar noemt het nationaal drugsplan momenteel een ontgoocheling.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) noemt het een “verschrikkelijk drama” op Twitter: “We zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook.”

In de garagepoort werden voorlopig drie kogelinslagen geteld, de hulzen konden op straat aangetroffen worden. Na het incident werd de straat afgesloten en zijn het gerechtelijk labo en een ballistisch deskundige ter plaatse gekomen om de vaststellingen te doen.

Een gerechtelijk onderzoek zal verder duidelijkheid moeten brengen in hoeverre de feiten effectief kaderen binnen het drugsmilieu. Als dat het geval was, is dit het zoveelste incident van soortgelijke aanslagen in het drugsmilieu die de laatste maanden plaatsvonden op woningen in het Antwerpse. Dat daarbij dodelijke slachtoffers vallen, is echter hoogst uitzonderlijk.