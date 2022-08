1 op de 3 ouders bezorgd om schoolfactuur: ‘Het is aan de overheid om te investeren in het onderwijs, niet aan de ouders’

Steeds meer gezinnen maken zich zorgen over de hoge schoolfacturen. Dat blijkt uit een bevraging van de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV). ‘Door het gesprek aan te gaan met de school, kan je samen op zoek naar een oplossing’, zegt Karolien Bouchet, VCOV-directeur voor onderwijs.

Er heerst heel wat bezorgdheid bij ouders over de schoolfactuur. Hoe zit dat precies?

Bouchet: “Eind vorig schooljaar hebben we ouders bevraagd over de schoolfactuur. Daaruit bleek dat een op de drie ouders zich zorgen maakt. 20 procent van hen gaf ook nog eens aan dat ze zich daar eerder geen zorgen om maakten. Het dagelijkse leven wordt steeds duurder en dat brengt duidelijk wat teweeg bij ouders.

“Het ging ook om een digitale bevraging. Ik vermoed dat we daardoor kwetsbare ouders niet bereikt hebben. In werkelijkheid ligt dit aantal dus nog hoger.”

Zien we dan ook een duidelijke stijging van de schoolfactuur?

“Ja. Alles wordt duurder. Ik denk dan aan drankjes, middagtoezicht, opvang en uitstappen. Bussen voor een schooluitstap zijn duurder door de hoge brandstofprijzen, zwemlessen zijn dan weer duurder door de hoge energieprijzen waar zwembaden mee te maken krijgen. Ook de maximumfactuur in het basisonderwijs werd opgetrokken, van 90 naar 95 euro.”

Waarom heeft het secundair onderwijs geen maximumfactuur?

“Voor het secundair onderwijs is het veel moeilijker om een maximumfactuur te bepalen. Daar zitten we met zeer uiteenlopende studierichtingen waarvan de ene veel duurder is dan de andere. In het basisonderwijs verschillen de kosten veel minder en is het makkelijker om een maximumfactuur te bepalen.

“We zien wel dat de problematiek veel minder aanwezig is in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs. Daarom denken we dat ook een maximumfactuur in het secundair onderwijs zinvol kan zijn. Zeker in de eerste graad, dan krijgen leerlingen nog algemene vakken en zijn de kosten nog niet zo uiteenlopend.”

Karolien Bouchet. Beeld RV

Wat kunnen de scholen doen om hun facturen zo laag mogelijk te houden?

“We zien dat heel wat scholen al maatregelen nemen en nadenken over goedkopere alternatieven. Vroeger moesten leerlingen twee paar sportschoenen hebben, een voor binnen, een voor buiten. We zien dat hier verandering in komt. Ze denken ook na over uitstappen dichter bij huis zodat ze de fiets kunnen nemen en niet voor een bus hoeven te betalen.

“Kostenbeheersend werken is hier heel belangrijk. Draai elke euro twee keer om voor je hem uitgeeft. Moet het wel zo veel kosten? Moet een boek verplicht aangekocht worden? Kan het niet gehuurd worden? Heb je zowel kopieën als een handboek, een invulboek en een laptop nodig?

“Ook een wafelverkoop of pastadag kan helpen om extra geld te verwerven. We vragen wel om hier voorzichtig mee om te springen. Ouders doen het vaak met veel plezier maar het gaat hier wel om een soort verdoken kosten voor hen. Deze inkomsten mogen niet gebruikt worden om bijvoorbeeld de verwarming mee te betalen. Het is aan de overheid om te investeren in het onderwijs, niet aan de ouders.”

Doet de overheid dan niet genoeg?

“Ik kan niet zeggen dat de overheid niets doet, maar het kan beter. Ik denk aan de digisprong van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Het is een mooie investering maar ook deze schiet tekort. Vaak komen er nog te hoge kosten voor de ouders bij kijken.”

Wat kunnen ouders doen als ze merken dat ze de factuur niet kunnen betalen?

“Wij raden ouders aan om naar de scholen toe te gaan. Scholen weten vaak niet welke leerlingen het financieel moeilijk hebben, daardoor kunnen ze ook niet helpen. Niemand loopt daar graag mee te koop en dat is begrijpelijk. Maar zo’n gesprek kan ook discreet gebeuren. En door het gesprek aan te gaan, kan je samen op zoek naar een oplossing.”