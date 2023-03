1 dode en 18 gewonden na ongeval met Britse bus in Antwerpen

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur op de Kolonel Silvertopstraat aan het kruispunt met de Generaal Armstrongweg en de Sint-Bernardsesteenweg. In de minibus zaten Britse joden die na een familiebezoek zouden terugkeren naar Londen.

Op de Sint-Bernardsesteenweg raakte de bus een andere wagen maar stopte niet en zette aan hoge snelheid zijn rit verder. “De chauffeur van de BMW reed achter de bus aan maar hield halt toen hij een politiecombi zag. De man vertelde over de aanrijding waarop de politiepatrouille achter de bus aanging. Toen de patrouille op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Generaal Armstrongweg aankwam, lag de bus al op haar zijkant”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het busje raakte een paal in het midden van de rijbaan en kantelde dan. Beeld Marc De Roeck

Vermoedelijk is de chauffeur door de hoge snelheid de controle over het stuur verloren toen hij wilde afslaan richting de Antwerpse ring. In het midden van de rijbaan schampte hij af op een paal van de tramleiding en sloeg dan om.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Het medisch interventieplan is afgekondigd. De meeste passagiers zijn licht gewond maar voor verzorging toch naar het ziekenhuis gebracht. Eén kind is zwaar gewond. Voor de chauffeur kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden.”

Joodse families

Bij de hulpverlening kwamen medische interventieploegen van verschillende ziekenhuizen ter plaatse. Zij kregen assistentie van de ambulancedienst Hatzoloh die mensen helpt met respect voor de joodse religieuze voorschriften.

Het Antwerpse parket stuurt een deskundige ter plaatse. Het verkeer vanuit de stad richting Sint-Bernardsteenweg en Emiel Vloorstraat blijft voorlopig onmogelijk. Ook de trams ondervinden hinder van het ongeval.