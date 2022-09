1 dode door brand op spoedafdeling Gents ziekenhuis Maria Middelares: spoeddienst gesloten

De brand ontstond vanmorgen vroeg, rond een uur of zes. Wat er exact gebeurde, is nog niet duidelijk. De brand is vanmorgen vroeg, rond een uur of zes ontstaan. Volgens onze info zou een patiënt brand gesticht hebben in een isolatiebox op de spoedafdeling. Daarbij is één persoon - vermoedelijk de patiënt in de getroffen isolatiebox - overleden. Op het moment van de brand waren er zes patiënten aanwezig op de spoedafdeling.

Vooral de Spoedafdeling van het ziekenhuis is getroffen door de brand en de rookontwikkeling. Daarom is er nu een ‘noodspoed’ opgesteld in tenten op de parking, vlakbij het ziekenhuis. Alle patiënten die op de spoedafdeling lagen, zijn naar daar geëvacueerd. Twee van hen werden at later naar het UZ Gent overgebracht, 3 naar het AZ Jan Palfijn.

Veiligheid gegarandeerd

“De veiligheid van alle patiënten is gegarandeerd”, laat het ziekenhuis in een mededeling weten. “De evacuatie van de spoed is achter de rug, de situatie is onder controle. Er is géén schade aan andere diensten van het ziekenhuis, enkel de spoedafdeling werd getroffen.” Politie en parket zijn momenteel ter plaatse, om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

“We onderzoeken hoe de brand is kunnen ontstaan”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Door de gebeurtenissen werd het rampenplan afgekondigd.

De spoedafdeling van het ziekenhuis is dus gesloten, wie spoedeisende hulp nodig heeft, meldt zich best in een ander ziekenhuis. Wie toch naar Maria Middelares komt, wordt naar andere ziekenhuizen doorgestuurd. “Door de brand zijn nieuwe aanmeldingen op spoed momenteel niet mogelijk. Voor het ziekenhuis wordt de nodige triage gedaan van patiënten die zich aanmelden op de dienst spoedgevallen. Tot wanneer de werking van de spoed kan hervatten, zullen zij doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen of wordt waar nodig een MUG opgebeld.”

Bevallen kan

Zwangere vrouwen die vandaag moeten bevallen in AZ Maria Middelares, kunnen wel gewoon naar het ziekenhuis komen.

Het ziekenhuis laat weten mee te leven met de familie van de overleden persoon, en van de getroffen patiënten op de spoedafdeling, maar herhaalt dat de andere patiënten geen gevaar lopen. “Patiënten of familie met vragen kunnen deze stellen via 09 246 46 46. Het is onnodig dat familie naar het ziekenhuis afzakt.”

De brandweer voert intussen CO-metingen uit op alle verdiepingen van het ziekenhuis, en is overal aan het ventileren.