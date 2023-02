1,5 miljoen euro smeergeld gevonden in ‘Qatargate’: is dit nog maar het begin?

Qatar en Marokko zouden niet 1,5 miljoen euro, maar ‘meerdere miljoenen’ hebben betaald om leden van het Europees Parlement om te kopen. Dat schrijft Politico op basis van het arrestatiebevel tegen Eva Kaili, een van de spilfiguren in het schandaal.

Sinds het omkopingsschandaal aan het licht kwam, kon de Belgische politie al zo’n anderhalf miljoen euro aan cash geld terugvinden. Ongeveer de helft daarvan konden de speurders linken aan Eva Kaili, het Griekse Europarlementslid dat in de cel zit als een van de hoofdverdachten van het schandaal. Een ander groot deel van de som werd gevonden in de verblijven van Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri.

Maar volgens het arrestatiebevel van Kaili, dat Europees nieuwsmedium Politico kon inkijken, vermoedt de politie dat het in de realiteit om ‘verschillende miljoenen euro’s’ gaat. Die zijn nog niet allemaal gevonden. De woordvoerder van de Belgische openbaar aanklager bevestigt aan Politico dat de politie het totale bedrag nog verder onderzoekt.

Geen nieuwe namen

Door de onthulling wordt de omvang van het omkopingsschandaal opnieuw groter. Al is het totale bedrag niet het enige dat telt, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent). “Het zegt natuurlijk veel over hoeveel Marokko en Qatar overhebben om hun beeldvorming te controleren. Maar de vraag voor mij blijft vooral: hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Toen de zaak voor het eerst uitkwam, werd gesuggereerd dat wat we wisten nog maar het begin is. Maar ik heb het gevoel dat als er extra namen zijn, die nu toch ook zouden beginnen te vallen. Tot nu toe gaat het maar over een handvol mensen, die blijkbaar in zeer grote geldnood zaten. Ergens is het dus ook geruststellend dat de corruptie niet zo diepgeworteld zit in het parlement.”

Politico noemt in ieder geval geen nieuwe namen. Wel zou Kaili na de arrestatie van haar man en mede-verdachte Francesco Giorgi zowel Panzeri als twee andere onbekende Europese Parlementsleden gebeld hebben. Het arrestatiebevel spreekt ook over een Nederlandse vrouw met wie Kaili van Panzeri geen contact meer mocht hebben. Daarnaast omschrijft het document de Qatarese minister van Arbeid, Ali bin Samikh Al Marri, als een centrale figuur. Hij zou Panzeri “gecontroleerd” hebben.

Zowel Kaili als haar man zitten in de gevangenis op verdenking van corruptie en witwaspraktijken, maar blijven hun onschuld volhouden. Volgens het aanhoudingsbevel is er wel voldoende bewijs. Zo zou Kaili geweten hebben dat haar man een tweede appartement kocht, onder haar naam, met geld uit Qatar.