Zo tank je goedkoper in het buitenland

In Nederland betaal je de hoogste benzineprijzen: voor benzine 95 en 98 tank je gemiddeld 19% per liter meer dan in België. Italië komt op de tweede plaats met gemiddeld 12% meer, gevolgd door Noorwegen met 11 en 7,5% meer.



Goedkoopst

Voor de goedkoopste benzineprijzen moet je in Polen, Bulgarije, Macedonië, Bosnië en Andorra zijn. Daar betaal je gemiddeld tussen de 23% en 25% minder.



Voor diesel betaal je het meest in het Zweden en Zwitserland met 10% meer dan in ons land, gevolgd door Noorwegen (+9%), Italië (+8,6%) en het Verenigd Koninkrijk (+5,5%). De voordeligste dieselprijzen vind je in Macedonië, Andorra en Litouwen (-30 tot zelfs -36%).



In Frankrijk, zowel vakantiebestemming als doorreisland voor de Belgen, zijn de benzineprijzen gemiddeld 0,7% goedkoper en diesel 5% goedkoper. Vorig jaar waren de prijzen een pak hoger dan in ons land.



Klassieker Luxemburg

Luxemburg blijft voordelig voor een tankbeurt-stop: Benzine is er gemiddeld 16% goedkoper, en diesel 24%. De files aan de benzinestations moet je er bijnemen. Tijdens het hoogseizoen riskeer je daarvoor al gauw drie kwartier aanschuiven.

Dieselrijders naar Italië en Zwitserland doen er goed aan om in Duitsland (11% goedkoper dan in België) te stoppen voor een tankbeurt. In de bestemmingslanden Italië en Zwitserland liggen de prijzen immers 8% en 10% hoger dan in België. Benzine is een klein beetje duurder in Duitsland.



Enkele extra tank-tips:

• Zoek voor vertrek tankstations op nét buiten de doorgaande routes. Daar tank je doorgaans goedkoper dan langs snelwegen. Houd er wel rekening mee dat kleine tankstations vaak uitsluitend overdag geopend zijn.

• In grensstreken kan je vaak profiteren van een prijzenslag tussen de landen