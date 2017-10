Waarom Bushwick, New York, tegenwoordig de hemel is voor street artists

In Manhattan is graffiti haast volledig uit het straatbeeld verdwenen. Door het strenge beleid is de lol er helemaal af voor street artists. Gelukkig is er nu Bushwick, ooit de criminele vergaarbak van Brooklyn, nu een spuitbussenmekka.

'Wet paint!’ Wie in New York in de metro rondloopt, zou kunnen geloven dat New Yorkers houden van ‘the smell of paint in the morning’. Haast overal zie je de witte plakkaten met rode letters hangen. In werkelijkheid bedekt het natte goedje nog een ander soort verf – het soort waar ordehandhavers nooit echt tuk op zijn geweest, en waar de Big Apple in de jaren 70 en 80 vol van hing. Je weet wel: het soort verf waarmee Jean-Michel Basquiat en Keith Haring wereldberoemd zijn geworden.