VS mogen in 2018 passagiers checken op Brussels Airport

De VS deden meer dan twee jaar geleden het voorstel aan België om 'preclearance'-controles te mogen uitvoeren op Brussels Airport. Amerikaanse controleambtenaren zouden dan al op Zaventem de controles doen, paspoorten scannen en vingerafdrukken en foto's nemen, om zo wachtrijen in de VS te vermijden.



"De mogelijkheid om een douane- en immigratiecontrolezone in te voeren op onze nationale luchthaven, waar Amerikaanse agenten de nodige controles zouden uitvoeren, is aan de orde van de dag", antwoordt Reynders op een parlementaire vraag van Gautier Calomne. "Een dergelijk systeem zou de formaliteiten bij de aankomst in de VS aanzienlijk vereenvoudigen. Dat zou een concurrentieel voordeel betekenen voor luchthavens die het systeem toepassen tegenover luchthavens die dat niet doen, en dus ook voor de luchtvaartmaatschappijen die vanuit die luchthavens vliegen."



"Het gaat om een complex vraagstuk. Maar het is de bedoeling om in de loop van 2018 een akkoord met de Amerikanen te sluiten", zegt Reynders.



Nathalie Van Impe, de woordvoerster van Brussels Airport, reageert dat zo'n overeenkomst over het regelgevend kader "de basis is voor alles".