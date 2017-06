Verdachte geschriften gevonden op toilet luchthaven van Zaventem: "Geen indicatie van gevaar"

Momenteel is de politie nog steeds bezig met het onderzoek, maar reden tot paniek is er volgens Frederix niet. "Onze mensen hebben nog niets verdachts teruggevonden. Er is geen indicatie om aan te nemen dat de teksten op de muren degelijk gevaar aanwijzen. Er werd een proces-verbaal opgemaakt. Wie de teksten op de muur heeft geschreven, weten we niet. Er is niemand aangehouden."



"Uit veiligheidsoverweging nemen we geen risico's en houden we een volledige sweeping. Die is nog steeds aan de gang. Op de luchthaven zal de hele avond een verhoogde mate van veiligheid gelden."



"De politie stelde een perimeter in, maar niemand op de luchthaven moest geëvacueerd worden en ook de vliegtuigen worden niet aan de grond gehouden. Tot nu toe werd geen verdacht pakket gevonden", aldus Frederix.