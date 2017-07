Unesco erkent Lake District van Groot-Brittannië als werelderfgoed

De commissie voor het werelderfgoed van Unesco haalde vandaag in Krakau de namen van dichter William Wordsworth (1770-1850), schrijver John Ruskin (1819-1900) of kinderboekenschrijfster en -illustratrice Beatrix Potter (1866-1943) aan om uit te leggen dat het Lake District niet alleen een nationaal park is dat door miljoenen toeristen bezocht wordt, maar ook een bron van inspiratie voor de kunsten.



Het park werd overigens als cultureel erfgoed op de Unesco-lijst opgenomen, niet als natuurlijk erfgoed.