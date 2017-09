TUI: "Reizigers op Cuba informeren verloopt moeilijk"

"We staan daarvoor in contact met het consulaat en Buitenlandse Zaken." In Florida werd de TUI Fly-vlucht vanuit Miami overgeplaatst naar Orlando, maar die vlucht werd noodgedwongen uitgesteld naar morgen. Het is deze voormiddag nog niet duidelijk of die vlucht morgen kan vertrekken.



Niemand, ook de vertegenwoordigers van de touroperator, mag de hotels in Cuba uit. Vanuit TUI is daarom een sms verstuurd naar de reizigers met de vraag of alles oké is. "Sommige reizigers antwoorden ons dat het hotel echt niet meer in staat is om een vakantie door te brengen, en die opmerkingen begrijpen we volledig", zegt Demeyere. "Helaas kunnen we hen vanop afstand niet veel verder helpen. We zijn nu 24 uur later, en jammer genoeg hebben we nog maar weinig info."



TUI heeft voor morgen nog altijd vluchten gepland naar Miami en Cuba, maar het is nog afwachten of die wel kunnen doorgaan. "Wie tot en met vrijdag zo'n vlucht geboekt had, kan die vlucht omboeken of uitstellen naar een latere datum."



Van de TUI-reizigers in Florida is de touroperator niets ter ore gekomen van mensen in moeilijke omstandigheden. Intussen is Irma afgezwakt naar categorie twee. Op Sint-Maarten heeft TUI op dit moment geen programma lopen. Ook op de Dominicaanse Republiek is de touroperator aanwezig, maar daar heeft de passage van Irma voor zo goed als geen problemen gezorgd.