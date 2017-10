Touroperators zien terugval in boekingen voor Barcelona na referendum

De onrust door het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië heeft gevolgen voor het toerisme. De touroperators merken een terugval in het aantal boekingen voor trips naar de hoofdstad Barcelona. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT NWS. De touroperators geloven echter dat dit snel zal overwaaien.

Afhankelijk van de touroperator kwamen de afgelopen week 10 tot 65 procent minder boekingen voor Barcelona binnen dan gewoonlijk. Maar annulaties worden nauwelijks tot niet opgetekend.



"De onzekerheid rond de politieke situatie en de gewelddadige beelden die te zien zijn, veroorzaken wat argwaan bij de consumenten", zegt Frank Bosteels van Connections. "De mensen kijken liever de kat uit de boom en wachten nog even met boeken."



Nochtans is Barcelona normaal een zeer populaire bestemming, ook voor deze tijd van het jaar. "Annulaties zien we niet", zegt Carlo De Smet van Thomas Cook/Neckermann. "We spreken bij ons over een aarzeling in de boekingen, maar die zal snel weer verdwijnen."



Dat laatste denken ze ook bij de andere touroperators. "Barcelona is al jaren een topbestemming en we gaan ervan uit dat we binnen een paar weken weer op het normale aantal boekingen zitten", aldus Piet Demeyere van TUI Belgium.



"We merken dat de (toeristische) impact van deze onrust of een aanslag altijd zeer fors is, maar ook snel wegebt", zegt Bosteels. "De Belgen vinden vrij snel hun weg terug na een incident."