Sterrenrestaurant moet alle topwijnen vernietigen na brand in mergelgrotten

In juli woedde er een hardnekkige hooibrand in de mergelgrotten. Hierdoor werden de wijnen blootgesteld aan te hoge temperaturen. Eind juli hoopte directeur Peter Harkema de wijnvoorraad nog te kunnen recupereren maar nu heeft hij aangegeven dat de topwijnen moeten worden vernietigd.



Daarna worden de mergelgrotten nabij het kasteel schoongemaakt zodat ze over anderhalve maand weer als chique kader kunnen dienen voor feesten en diners.



Het kasteel zal vervolgens ook de topcollectie wijnen vanaf nul weer moeten opbouwen. De voorraad wijn in de wijnkelder van het kasteel zelf heeft de brand wel overleefd.