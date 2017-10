Plannen om te gaan skiën en er is geen sneeuw? Geen probleem

Vooral de lager gelegen skigebieden kampen vroeg in het seizoen weleens met een sneeuwtekort. Vaak zijn er dan extra sneeuwkanonnen en bakken amusement naast de piste. Of duik gewoon de wellness in.

Wellness walhalla

Het aantal thermale baden en wellnesscomplexen in de Alpen zit al jarenlang in de lift. Een skigebied zonder wellnessmogelijkheden lijkt anno 2017 eerder uitzondering dan regel. Het Franse dorp Assois opent eind december zijn nieuwe ontspanningsruimte, uitgerust met een groot verwarmd zwembad, een bubbelbad, een peuterbad, panoramische terrassen, sauna en hamam.

Ook in Chamonix-Mont-Blanc wordt vlak bij het sportcentrum een welzijnsruimte van 3.000 vierkante meter geopend met binnen- en buitenbaden, jacuzzi’s, ­sauna’s… Het gigantische complex Aquamotion in Courchevel opent deze winter een ruimte voor cryo­therapie, dat de heilzame werking van koude promoot. In het Oostenrijkse Terf, op zo’n twintig minuutjes van Innsbruck, gaat het onlangs gerenoveerde publieke badhuis voor het eerst open tijdens het winterseizoen, met dank aan de bouw van een binnenzwembad en saunafaciliteiten.