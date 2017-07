Piek in files op Europese wegen bereikt: vier tot zes uur aanschuiven naar Spanje

In Duitsland wordt het volgens VAB een van de drukste dagen van de zomervakantie en wie via Frankrijk naar het zuiden trekt, moet intussen rekening houden met drie tot bijna zes uur vertraging. Volgens Touring is de filepiek intussen bereikt en lijkt de toestand zich te stabiliseren. "Verwacht wordt dat de situatie langzaam zal verbeteren in de loop van de namiddag. Wie nu vertrekt, zal aan de verkeersproblemen ontsnappen", aldus Touring.



Volgens VAB is het vakantieverkeer het afgelopen uur wel nog fors toegenomen. In Frankrijk veroorzaken enkele ongevallen nog extra hinder. Wie via Luxemburg en Lyon richting Spaanse grens rijdt, moet intussen rekening houden met meer dan vier uur vertraging. Wie via Rijsel, Parijs en Bordeaux naar Spanje trekt, moet al rekening houden met bijna zes uur vertraging. En aan de Mont-Blanctunnel richting Italië is het 40 minuten aanschuiven.



In Duitsland wordt het vakantieverkeer extra bemoeilijkt door wegenwerken. "Momenteel verlies je 1 uur en 20 minuten op de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg. Daar komt richting zuiden nog eens 1 uur 10 minuten bij rond München op de A9/A99 en 45 minuten bij op de A8 tussen Rosenheim en Salzburg. Op de A5 tussen Karlsruhe en Basel moet je rekening houden met 1 uur 20 minuten vertraging", aldus VAB.



In Oostenrijk is het meer dan een uur aanschuiven op de A10 Salzburg-Villach voor de Tauerntunnel richting Slovenië. Omdat er daar geen alternatieve route is, wordt aangeraden om de regio voorlopig te vermijden en het vertrek uit te stellen. Verder moet je 1 uur 20 minuten aanschuiven op de B179 Fernpassroute aan de grensovergang tussen Duitsland en Oostenrijk.



In Zwitserland staat er op de A2 Bazel - Luzern 10 kilometer file door een ongeval en moet je een uur aanschuiven. Verder staat er aan de Gotthardtunnel 10 kilometer file en verlies je ruim een uur.